Un esperto ha dichiarato che, nonostante alcune immagini di una nave da crociera diffuse sui media, non si tratta di un evento pandemico né di un’allerta sanitaria. Ha anche sottolineato che, in questa fase, non ci sono segnali che indichino la diffusione di un nuovo virus simile a quello del Covid o dell’Hantavirus. L’intervento è arrivato in risposta alle preoccupazioni sollevate dall’immagine circolata recentemente.

Siena, 12 maggio 2026 – “Capisco che l’immagine della nave da crociera su cui si diffonde un virus sia psicologicamente impattante e possa far ripensare alla recente pandemia. Ma l’ Hantavirus non è il Covid, non ci sono al momento i parametri per pensare al rischio di una nuova pandemia e auspicabilmente a luglio il focolaio dovrebbe essere spento”. dice il professor Mario Tumbarello, direttore dell’Uoc Malattie infettive e tropicali dell’Aou Senese. L’attualità di primo piano è quella del focolaio di gravi patologie respiratorie, rivelatesi poi infezioni da Hantavirus, segnalato il 2 maggio scorso dall’Oms su una nave da crociera che è appena attraccata a Tenerife, con a bordo 140 croceristi, di cui 8 risultati infetti e 3 deceduti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla paura Covid all’Hantavirus. “Nessun allarme, non è pandemia”

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