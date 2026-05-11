Hantavirus ministero della Salute | Non è come il Covid siamo lontani dalla pandemia
Il ministero della Salute ha dichiarato che in Italia non è stato rilevato un allarme hantavirus e che attualmente non si rischia una pandemia simile a quella causata dal Covid-19. Secondo le autorità, la situazione rimane sotto controllo e non ci sono segnali di un’epidemia in atto. Nessuna misura straordinaria è stata adottata, e l’attenzione rimane alta per monitorare eventuali sviluppi futuri.
Non c’è in Italia un allarme hantavirus e “siamo sicuramente lontani da una pandemia ” simile a quella vissuta con la diffusione del Covid-19. Lo ha spiegato Maria Rosaria Campitiello, capa del Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, rassicurando sulle condizioni dei quattro passeggeri del volo Klm giunto in Italia e sul quale per pochi minuti, a Johannesburg, è salita una donna poi ricoverata e deceduta per hantavirus. Chi sono i quattro passeggeri sotto sorveglianza. I nominativi dei quattro passeggeri sono stati segnalati sabato mattina dal ministero alle Regioni Veneto, Toscana, Campania e Calabria e per loro è scattata la sorveglianza attiva da parte delle Asl di competenza.🔗 Leggi su Lapresse.it
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