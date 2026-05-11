Hantavirus ministero della Salute | Non è come il Covid siamo lontani dalla pandemia

Il ministero della Salute ha dichiarato che in Italia non è stato rilevato un allarme hantavirus e che attualmente non si rischia una pandemia simile a quella causata dal Covid-19. Secondo le autorità, la situazione rimane sotto controllo e non ci sono segnali di un’epidemia in atto. Nessuna misura straordinaria è stata adottata, e l’attenzione rimane alta per monitorare eventuali sviluppi futuri.

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Non c’è in Italia un allarme hantavirus e “siamo sicuramente lontani da una pandemia ” simile a quella vissuta con la diffusione del Covid-19. Lo ha spiegato Maria Rosaria Campitiello, capa del Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, rassicurando sulle condizioni dei quattro passeggeri del volo Klm giunto in Italia e sul quale per pochi minuti, a Johannesburg, è salita una donna poi ricoverata e deceduta per hantavirus. Chi sono i quattro passeggeri sotto sorveglianza. I nominativi dei quattro passeggeri sono stati segnalati sabato mattina dal ministero alle Regioni Veneto, Toscana, Campania e Calabria e per loro è scattata la sorveglianza attiva da parte delle Asl di competenza.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus, ministero della Salute: “Non è come il Covid, siamo lontani dalla pandemia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Hantavirus, il ministero Salute: “Nessun allarme, siamo lontani da una pandemia” Hantavirus, Ministero della salute: ‘Nessun rischio pandemia’Dopo il focolaio registrato a bordo della nave ancorata a Tenerife, scattano evacuazioni e quarantene. Argomenti più discussi: Hantavirus, Ecdc: molto basso il rischio per la popolazione generale in Europa; Hantavirus. Ministero Salute attiva i protocolli: quattro passeggeri italiani presenti sul volo della donna deceduta. Avvisate le Regioni interessate; Hantavirus, il ministero della Salute: Nessun allarme, lontani da una pandemia; Hantavirus, ministero Salute: In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm.