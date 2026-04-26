Compleanni centenari Maria Rosa ha spento 100 candeline

A Novara, si è festeggiato il centesimo compleanno di Maria Rosa Martelli De Col, nata il 19 aprile 1926. La donna ha raggiunto il traguardo delle 100 candeline, suscitando entusiasmo tra familiari e amici. La cerimonia si è svolta in modo semplice, nel rispetto delle tradizioni locali. La città ha condiviso questa occasione speciale con la centenaria e i suoi cari.

Novara celebra il traguardo dei cent'anni di Maria Rosa Martelli De Col, una “novarese doc” nata il 19 aprile 1926.Cresciuta in via Valsesia, allora nel quartiere San Martino e oggi Santa Rita, Maria Rosa ha trasformato la sua passione per la sartoria in una professione portata avanti fino a.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Gioia nella comunità: Olga Stefani ha spento 100 candelineIeri 12 marzo il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro si è recato in via Bixio per trasmettere l'affetto dell'intera comunità ad una donna che ha... Steven Seagal ha spento 74 candeline il 10 aprileSteven Seagal ha festeggiato ieri, 10 aprile, il suo 74° compleanno, confermandosi ancora una delle figure più riconoscibili del cinema d’azione...