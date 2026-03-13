Gioia nella comunità | Olga Stefani ha spento 100 candeline

Il 12 marzo, nel comune di Cadoneghe, il sindaco ha visitato Olga Stefani, residente in via Bixio, per festeggiare il suo 100° compleanno. La donna, circondata dai familiari, ha spento le sue prime cento candeline, ricevendo gli auguri ufficiali del Comune. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa e condivisione.

Ieri 12 marzo il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro si è recato in via Bixio per trasmettere l'affetto dell'intera comunità ad una donna che ha ancora tanta voglia di vivere e conoscere Il comune di Cadoneghe festeggia un'altra centenaria. Ieri 12 marzo il sindaco Marco Schiesaro ha fatto visita ad Olga Stefani, residente in via Bixio che, circondata dai suoi affetti più cari ha tagliato questo prestigioso traguardo. L'anziana, emozionata per l'inatteso incontro si è dimostrata più che mai vigile e attenta riferendo al primo cittadino di avere ancora tanta voglia di vivere, conoscere e cimentarsi in nuove esperienze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Leggi anche: Dayane Mello ha spento 37 candeline: “Non avrei potuto chiedere di meglio”. A chi sono rivolte le sue parole Ha guidato l'auto fino a 94 anni: ora spegne 100 candelineOggi, 7 gennaio l'amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità di Carmignano di Brenta, ha preso parte ai festeggiamenti per il centesimo...