Italia Nostra lancia il programma culturale 2026 | I luoghi del silenzio ai tempi dei social
Venerdì 8 maggio alle 18:00 si terrà la presentazione del programma culturale 2026 della sezione casertana di Italia Nostra, presso la Sala Convegni del Museo Olivetti a Villa Vitrone. L’evento riguarda le iniziative di visite e incontri previsti per l’anno e sarà l’occasione per illustrare i contenuti e le date delle attività programmate.
Sarà presentato venerdì 8 maggio alle ore 18:00, presso la Sala Convegni del Museo Olivetti a Villa Vitrone, il programma delle visite e degli incontri culturali 2026 della sezione casertana di Italia Nostra.Il nuovo percorso annuale ruoterà attorno al tema “I luoghi del silenzio ai tempi dei.🔗 Leggi su Casertanews.it
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Italia Nostra partecipa anche quest’anno con la sua menzione speciale a Life After Oil 2026. – (), x.com