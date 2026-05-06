Italia Nostra lancia il programma culturale 2026 | I luoghi del silenzio ai tempi dei social

Venerdì 8 maggio alle 18:00 si terrà la presentazione del programma culturale 2026 della sezione casertana di Italia Nostra, presso la Sala Convegni del Museo Olivetti a Villa Vitrone. L’evento riguarda le iniziative di visite e incontri previsti per l’anno e sarà l’occasione per illustrare i contenuti e le date delle attività programmate.