L' attrice ravennate verso la finale del Tulipani di Seta Nera festival con il cortometraggio Selfie

Dopo aver fatto tappa anche alla Mostra del cinema di Venezia, il cortometraggio “Selfie”, che vede protagonista l'attrice ravennate Asia Galeotti, prosegue la sua corsa. La pellicola infatti è stata ufficialmente selezionata al Tulipani di Seta Nera, il più importante festival italiano dedicato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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