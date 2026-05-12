Dal processo in diretta al boia

Lunedì 11 maggio, la Knesset ha approvato con il voto unanime di 93 su 93 un tribunale speciale che potrà infliggere la pena di morte ai palestinesi condannati per l’attacco avvenuto il 7 ottobre 2023. La decisione riguarda la creazione di un sistema giudiziario che prevede sanzioni più severe per i responsabili di atti violenti. La legge è stata approvata senza voti contrari o astenuti.

Novantatré voti su novantatré. Lunedì 11 maggio la Knesset ha approvato un tribunale speciale autorizzato a comminare la pena di morte ai palestinesi condannati per l’attacco del 7 ottobre 2023. Lo riporta l’Associated Press. I processi saranno trasmessi in diretta. Il paragone con il processo del 1962 al criminale nazista Adolf Eichmann lo fanno gli stessi proponenti. Tre organizzazioni israeliane per i diritti umani — il Centro per la difesa dell’individuo, il Centro legale Adalah e il Comitato pubblico contro la tortura — in una nota dell’11 maggio definiscono la legge «uno spettacolo punitivo e retributivo» che subordina «ogni principio di giustizia penale equa».🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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