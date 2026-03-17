Kiki Underground alla Casa del Boia

Venerdì sera, nella cornice dei sotterranei delle Mura di Lucca, si tiene l’evento “Kiki Underground” alla Casa del Boia. La serata vedrà la partecipazione della drag queen Regina Miami, del DJ Luca Bastianelli e dell’influencer Giulia Scatena. L’evento è organizzato dall’associazione LuccAut e si rivolge alla comunità LGBT+.

Serata lgbt+ di LuccAut nei sotterranei delle Mura: venerdì arriva “ Kiki Underground ” alla Casa del Boia, con la drag queen Regina Miami, Luca Bastianelli Dj e l’influencer Giulia Scatena (nella foto). “Scendi nei sotterranei delle Mura e vieni a vivere con noi una notte queer in una delle location più suggestive del centro storico. Uno spazio sicuro, inclusivo, all’insegna della musica, dei colori e del divertimento”. Si presenta così “Kiki Underground”, la nuova serata di dance lgbt+ in programma venerdì 20 marzo a partire dalle ore 22.30 nel sotterraneo della Casa del Boia, in via dei Bacchettoni, nel centro storico. Ad organizzarla è LuccAut, l’associazione pro-lgbt+ del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Kiki Underground“ alla Casa del Boia Articoli correlati ‘Boia chi molla’ e rito del ‘presente’: i Patrioti ricordano i martiri delle foibe | FOTO e VIDEONel Giorno del ricordo, 10 febbraio, anche una parte di Bologna scende in strada per ricordare i martiri delle foibe. WWE: L’Underground è il regno di Lola Vice, battuta Kelani Jordan nonostante l’infortunio alla manoCon un roster femminile numeroso, ricco di talento e di diverse personalità non mancano le rivalità ad NXT. Robinson Crusoe'nun Hayat ve Maceralar Bölüm 3 Issz Adada Hayatta Kalma Mücadelesi - Sesli Kitap Tutti gli aggiornamenti su Kiki Underground Discussioni sull' argomento Kiki Underground alla Casa del Boia; Una serata dance lgbt+ nei sotterranei delle Mura: ecco Kiki Underground; A Lucca arriva la serata Kiki ci andrà il sindaco?!. Kiki Underground alla Casa del BoiaSerata lgbt+ di LuccAut nei sotterranei delle Mura: venerdì arriva Kiki Underground alla Casa del Boia, con la drag ... lanazione.it VOGUING CLASS Con Naif Munera direttamente dalla Kiki House Of Munera CSOA La Strada (Via Francesco Passino 24, Roma) Mercoledì alterni: 04/03/2026 · 18/03/2026 · 01/04/2026 · 15/04/2026 · 29/04/2026 16:00 – 17:30 Offerta libera, solo s - facebook.com facebook