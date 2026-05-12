Dal primo quintetto dei rookie agli infortuni e ai problemi di droga | chi era Brandon Clarke

Brandon Clarke, arrivato a Memphis con grandi aspettative, ha mostrato fin da subito un talento promettente nel mondo del basket. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata da numerosi infortuni che ne hanno limitato il rendimento. Oltre ai problemi fisici, si sono verificati anche episodi legati a questioni di droga. Questi fattori hanno influito sulla sua crescita e sulla continuità delle sue prestazioni nel corso degli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui