Dal primo quintetto dei rookie agli infortuni e ai problemi di droga | chi era Brandon Clarke
Brandon Clarke, arrivato a Memphis con grandi aspettative, ha mostrato fin da subito un talento promettente nel mondo del basket. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata da numerosi infortuni che ne hanno limitato il rendimento. Oltre ai problemi fisici, si sono verificati anche episodi legati a questioni di droga. Questi fattori hanno influito sulla sua crescita e sulla continuità delle sue prestazioni nel corso degli anni.
La notizia che non vorresti mai leggere, che stenti a credere, perché non ci vuoi proprio credere. La morte di Brandon Clarke, lungo canadese dei Memphis Grizzlies di appena 29 anni, è una tragedia che sconvolge la Nba. La comunicazione è stata data dalla agenzia che lo rappresentava, Priority Sport, non sono ancora state rese note le cause del decesso, ma Nbc Los Angeles, l’emittente televisiva, parla di sospetta overdose di droghe che sarebbero state rinvenute dai soccorsi sul luogo del decesso. Insomma, non è una morte naturale. Il dramma diventa, se possibile, persino più difficile da metabolizzare. Cos’è successo? Come è potuto succedere? Un ragazzo giovane, un milionario.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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