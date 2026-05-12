Dal melodramma all' aria da salotto | a Cava il soprano Iannone e la pianista Pellegrino per il Pueblo Classic Festival
Giovedì 14 maggio alle ore 18.00, il Salone di Rappresentanza del Palazzo di Città di Cava de' Tirreni ospita il secondo concerto del Pueblo Classic Festival "Ritorno a Teatro", con il soprano Valentina Iannone e la pianista Marina Pellegrino. Il programma costruisce un percorso che va dal grande.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Cava, nasce il Pueblo Classic Festival "Ritorno a teatro": ecco il programmaLo Spazio Pueblo organizza la prima edizione del Pueblo Classic Festival “Ritorno a Teatro”, che richiama l’antico uso del nostro Palazzo di Città.
Sabato 7 marzo alla Camu il soprano Giulia Pollice e il pianista Antonio MatarazzoArezzo, 6 marzo 2026 – Prosegue RiCreando Oltre il Suono, la stagione di concerti di musica da camera promossa dall’Associazione Le 7 Note.