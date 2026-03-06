Sabato 7 marzo alla Camu il soprano Giulia Pollice e il pianista Antonio Matarazzo

Sabato 7 marzo alla Camu si terrà un concerto di musica da camera con il soprano Giulia Pollice e il pianista Antonio Matarazzo. La serata fa parte della stagione RiCreando Oltre il Suono, organizzata dall’Associazione Le 7 Not. L’evento è aperto al pubblico e si svolge ad Arezzo. La collaborazione tra i due artisti promette un programma musicale dedicato a composizioni classiche e contemporanee.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Prosegue RiCreando Oltre il Suono, la stagione di concerti di musica da camera promossa dall'Associazione Le 7 Note. Sabato 7 marzo, ore 17.30, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo (piazza Grande) si esibiranno in concerto il soprano Giulia Pollice e il pianista Antonio Matarazzo. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, porteranno in scena un raffinato omaggio alle donne eterne, muse ispiratrici di Dante, Boccaccio e Petrarca, con "Donne eterne, amori immortali: Beatrice, Laura, Fiammetta", con composizioni di Domenico Giannetta, Amilcare Ponchielli, Ottorino Respighi, Ciro Pinsuti, Nicola Manfroce e Franz Liszt, su componimenti dei tre grandi poeti.