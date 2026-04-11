Cava nasce il Pueblo Classic Festival Ritorno a teatro | ecco il programma
Lo Spazio Pueblo ha annunciato l'organizzazione della prima edizione del Pueblo Classic Festival intitolata “Ritorno a Teatro”. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzo di Città, richiamando l'uso storico di questo spazio come teatro. Il programma del festival include diverse rappresentazioni e attività culturali, con l'obiettivo di riscoprire e valorizzare il ruolo storico del luogo. La durata dell'evento è prevista per alcuni giorni, con dettagli specifici sui diversi spettacoli.
Lo Spazio Pueblo organizza la prima edizione del Pueblo Classic Festival “Ritorno a Teatro”, che richiama l’antico uso del nostro Palazzo di Città. Infatti, è stato un tempo un teatro d’opera, il Teatro Giuseppe Verdi di Cava de’ Tirreni, attivo tra il 1878 e 1946, prima di essere trasformato.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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