Dal Dragone al Santo un concerto per sostenere il Cuamm

Da padovaoggi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio alle 21 nella Sala dei Giganti si terrà il concerto intitolato “Al chiaro di luna”, organizzato dal Soroptimist International Club Padova. L’evento vedrà esibirsi artisti internazionali e ha lo scopo di raccogliere fondi a favore di Medici con l’Africa Cuamm, un’Organizzazione non governativa con sede a Padova che si occupa di garantire assistenza sanitaria alle popolazioni africane.

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Musica internazionale e solidarietà si incontrano nella Sala dei Giganti venerdì 15 maggio alle 21, dove il Soroptimist International Club Padova organizza “Al chiaro di luna”, concerto a favore di Medici con l’Africa Cuamm, l’Ong padovana impegnata nella tutela della salute delle popolazioni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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