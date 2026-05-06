Concerto per sostenere Mi fido di te

A Todi, nell'antico convento francescano dei Frati Minori di Montesanto, si è tenuto un concerto a sostegno dell'iniziativa “Mi fido di te”. La manifestazione si è svolta in un edificio storico, dove da secoli si trova il tiglio di San Bernardino, piantato nel 1426 per commemorare l’avvio della predicazione del santo. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione.

TODI - Può capitare che la musica incontri la solidarietà nell’antico convento francescano dei Frati Minori di Montesanto, là dove da 600 anni il tiglio di San Bernardino (piantato nel 1426 per ricordare l’inizio della sua predicazione) fa bella mostra di sé. Le note intense del gospel risuoneranno tra le antiche mura, su iniziativa dell’Associazione ex dipendenti e amici della Banca Popolare di Todi che ha organizzato a scopo benefico un concerto a favore dell’associazione “Mi fido di te“, impegnata nel sostegno e nella cura dei disturbi alimentari. L’appuntamento è in programma per venerdì, alle 21, e protagonista sarà il Trasimeno Gospel Choir.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerto per sostenere “Mi fido di te“ In the Onyx Lobby by Carolyn Wells Mystery, Secrets & Feuds Revealed! Notizie correlate Liv Morgan: “Non mi fido più di Finn Balor”.Liv Morgan e il Judgment Day hanno attaccato Finn Balor durante la puntata di Monday Night Raw del 9 marzo 2026. Caso Minetti, Meloni: Mi fido di Nordio, rispettato iter grazia(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Delle migliaia di domande di grazia mandate alla Procura tornano con parere favorevole decine, a quel punto il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concerto per sostenere Mi fido di te; Gospel a Montesanto per il Francisci, quando la musica incontra la solidariertà; Tra il silenzio e il tuono con Vecchioni, il concerto benefico al Teatro Grande: I ricordi più belli legati all'Arnaldo; Per Shakira attesi due milioni di spettatori a Copacabana. Un concerto per sostenere le mamme caregiverUn quintetto di musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Milano sarà protagonista del concerto benefico Nelle tue corde. Una corda che ... ilgiorno.it Un concerto speciale per sostenere il diritto al sollievo delle mamme di bambini con disabilitàNelle tue corde. Una corda che vibra. Un tempo che ritorna: è il concerto che il 6 maggio a Milano vedrà un ensemble di musicisti dell’Orchestra Sinfonica ... superando.it Concerto di Jovanotti a Barletta, indagini sui danni alla spiaggia: cosa è successo davvero - facebook.com facebook Un momento dal Concerto in do maggiore RV 559 di Antonio Vivaldi, diretto da Federico Maria Sardelli alla guida della nostra Orchestra al Teatro Malibran. Buona musica, amici! x.com