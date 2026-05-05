Un concerto si terrà per raccogliere fondi a favore delle mamme caregiver. Un gruppo di cinque musicisti dell’ente orchestrale milanese si esibirà nell’evento intitolato “Nelle tue corde”. L’iniziativa si svolge con l’obiettivo di sostenere le madri che si prendono cura dei propri figli. La serata prevede un programma musicale che coinvolgerà il pubblico presente, con l’intento di raccogliere donazioni per questa causa.

Un quintetto di musicisti dell’ Orchestra Sinfonica di Milano sarà protagonista del concerto benefico “Nelle tue corde. Una corda che vibra. Un tempo che ritorna”, in programma domani alle 19 negli spazi di LCA Studio Legale in via della Moscova 18. Sul palco l’ensemble composto da Iku Kodama e Marco Ferretti (violini), Simone Libralon (viola), Giovanni Marziliano (violoncello), Fabio Valerio (clarinetto), in una serata a sostegno dei Sabati di Sollievo, il servizio dell’associazione L’abilità dedicato ai genitori caregiver di bambini con disabilità. "Per molte famiglie – spiega la direttrice generale de L’abilità, Laura Borghetto – il tempo è una risorsa completamente assorbita dall’assistenza quotidiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un concerto per sostenere le mamme caregiver

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