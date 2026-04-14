Caivano terrore al Parco Verde | stesa per il controllo della droga tre arresti

Le forze dell’ordine hanno arrestato tre persone nel quartiere di Caivano, coinvolte in una sparatoria avvenuta nel Parco Verde. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei soggetti, tutti residenti a Napoli, accusati di aver partecipato alla sparatoria con l’accusa di reati aggravati dal metodo mafioso. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

Un’azione dimostrativa, tipica delle cosiddette “stese”, finalizzata a intimidire e marcare il controllo sul territorio. Al momento sono stati identificati tre dei presunti responsabili. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato al tentativo di affermare una nuova egemonia criminale nell’area, dopo i recenti interventi delle forze dell’ordine contro esponenti di vertice del clan Ciccarelli. Le attività investigative proseguono per individuare gli altri componenti del gruppo e chiarire ulteriormente i legami tra le diverse consorterie criminali coinvolte.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caivano, terrore al Parco Verde: “stesa” per il controllo della droga, tre arresti Stesa al Parco Verde di Caivano: tre arresti, indagini sui nuovi assetti della camorraTre indagati per la “stesa” del 27 settembre 2025: spari in aria tra i palazzi del Parco Verde. Raid armato a Caivano: tre arresti per la stesa sul Parco VerdeTre persone sono state colpite da provvedimenti restrittivi emessi dal gip su istanza della Dda di Napoli in seguito a una violenta incursione armata... «Stesa» al Parco Verde di Caivano per impossessarsi del territorio: scattano tre arresti - facebook.com facebook