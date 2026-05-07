Market della droga in strada | quattro arresti a Soccavo

Quattro persone sono state arrestate a Soccavo, nel quartiere Rione Traiano di Napoli, dai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli. Le autorità hanno scoperto un'attività di spaccio di droga gestita all'aperto nel quartiere, che ha portato all'arresto degli individui coinvolti. L'operazione ha portato alla scoperta di un mercato illegale attivo sul territorio.

I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato quattro persone nel quartiere Soccavo, al Rione Traiano di Napoli, accusate di aver gestito un vero e proprio "market" della droga all'aperto. I fermi sono avvenuti in esecuzione di un'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal.🔗 Leggi su Napolitoday.it Bazar di droga in casa: arrestato a Milano Notizie correlate Mondragone, così una famiglia gestiva un market della droga in casa: 4 arrestiÈ di 7 persone raggiunte da misure cautelari il bilancio di un’operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (Caserta), che ha... Market della droga nell’edificio abbandonato: due arresti in via San Dionigi a MilanoGli agenti della polizia locale di Milano hanno smantellato una base dello spaccio situata in via San Dionigi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Market della droga nell’edificio abbandonato: due arresti in via San Dionigi a Milano; Colto da malore, in casa aveva un market della droga; Rivalta – Un market della droga nascosto nell’auto: 34enne in manette; Detenuto gestiva spaccio di droga in Veneto dal carcere di Vicenza. Market della droga nell’edificio abbandonato: due arresti in via San Dionigi a MilanoContanti, cocaina e farmaci nel nascondiglio dei pusher: operazione serale della Polizia Locale in una struttura dismessa ... milanotoday.it Il market della droga. Blitz della Squadra Mobile in una casa alla CanalinaGli investigatori della Squadra Mobile hanno scoperto e smantellato un nuovo market della droga in città, in zona Canalina. L’operazione ha avuto origine quando gli agenti della Polizia di Stato hanno ... ilrestodelcarlino.it Grandi sconti da Medi-Market! Dal 8 al 17 maggio, la Parafarmacia @medimarket_it al centro Le Corti Venete, festeggia il proprio anniversario con una promozione dedicata a tutti i clienti: sconti a partire dal -30% e fino al -50% su tutto l'assortimento. Un'occ - facebook.com facebook