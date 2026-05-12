Dal Consiglio comunale di Acerra ok alla rateizzazione dei debiti tributari

Il Consiglio comunale di Acerra ha approvato all’unanimità una delibera che permette ai contribuenti di suddividere in rate i debiti tributari. La decisione mira a facilitare la regolarizzazione delle posizioni fiscali e a mantenere il flusso di entrate per l’Ente. La misura è stata adottata con il consenso di tutti i presenti durante la seduta.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio comunale di Acerra ha approvato all’unanimità una delibera che consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione, garantendo allo stesso tempo la riscossione dei tributi da parte dell’Ente. In particolare, in via straordinaria e in deroga alle vigenti disposizioni, su istanza del contribuente sarà possibile rateizzare i debiti tributari ed extratributari senza limiti di importo e senza requisiti specifici soggettivi. Previste massimo 48 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 100 euro: la rateizzazione è ammessa in ogni fase della riscossione coattiva e con riferimento a tutte le entrate comunali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dal Consiglio comunale di Acerra ok alla rateizzazione dei debiti tributari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mense scolastiche a Bari, online i dati dei pagamenti. Ok del Comune alla rateizzazione dei debitiSul portale egov le famiglie possono verificare la propria situazione e la presenza di eventuali importi non corrisposti: ecco come funziona il piano... Maxi sequestro al cantiere navale: debiti tributari compensati con crediti d’imposta fittiziSequestro da 1,8 milioni di euro nei confronti di una società di Gragnano operante nella cantieristica navale. Argomenti più discussi: Consiglio comunale del 5 maggio; Segui in diretta il Consiglio comunale; Consiglio Comunale, convocata la seduta per venerdì 8 maggio; Premio Consiglio Comunale di Portogruaro. Consiglio Comunale di #Torino. Oggi, 11 maggio, dalle h. 13.00 la diretta web dalla Sala Rossa su: - Pagina Fb della Città: facebook.com/cittaditorino/ - Canale multimediale: servizi.comune.torino.it/consiglio/mult… - YT della Città: youtube.com/user/YouTorin x.com il Consiglio comunale di Torino ha scoperto che le piste ciclabili... - reddit.com reddit Si è spento Pier Paolo Gambuti: dal Consiglio comunale di Rimini ai progetti di inclusione in carcereÈ morto a 61 anni Pier Paolo Gambuti, ex segretario di Rifondazione Comunista, consigliere comunale, ma anche tra gli ideatori del progetto Rugby oltre le sbarre. Lascia la moglie Paola e i figli Fr ... altarimini.it