Maxi sequestro al cantiere navale | debiti tributari compensati con crediti d’imposta fittizi

Le autorità hanno sequestrato 1,8 milioni di euro a una società di Gragnano attiva nel settore della cantieristica navale. L’operazione riguarda un’indagine sui debiti tributari, che sono stati compensati con crediti d’imposta risultati essere fittizi. Il sequestro è stato eseguito presso il cantiere navale coinvolto nell’indagine.

Sequestro da 1,8 milioni di euro nei confronti di una società di Gragnano operante nella cantieristica navale. Il provvedimento è stato eseguito dalla guardia di finanza di Monfalcone su delega della procura di Torre Annunziata, su richiesta dell'ufficio inquirente e con decreto firmato dal gip.