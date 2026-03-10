Mense scolastiche a Bari online i dati dei pagamenti Ok del Comune alla rateizzazione dei debiti

Sul sito del Comune di Bari sono stati pubblicati i dati relativi ai pagamenti delle mense scolastiche. Ora è possibile consultare facilmente le informazioni sui pasti consumati e sui debiti accumulati. Inoltre, il Comune ha approvato la possibilità di rateizzare i pagamenti ancora in sospeso. Queste novità sono accessibili attraverso il portale ufficiale all’indirizzo egov.

Sul portale egov le famiglie possono verificare la propria situazione e la presenza di eventuali importi non corrisposti: ecco come funziona il piano per mettersi in regola Monitorare con facilità i dati relativi ai pasti consumati nella mensa scolastica, i pagamenti effettuati e gli eventuali debiti: sono le nuove funzionalità disponibili sul portale del Comune di Bari (all’indirizzo egov.comune.bari.it) per le famiglie baresi che usufruiscono del servizio di refezione scolastica. Il portale, come detto, mostra anche gli eventuali arretrati segnalati a partire dall'anno scolastico 20232024. Per visualizzare queste informazioni basta entrare nella propria "scrivania" virtuale, selezionare lo sportello scolastico e consultare la sezione mensa all'interno del fascicolo dello studente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

