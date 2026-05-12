Dal caso Hondius al Friuli | l' hantavirus non è solo una storia lontana

Recentemente, l’attenzione dei media si è concentrata sui casi di contagio da hantavirus avvenuti a bordo di una nave da crociera. Questa vicenda ha richiamato l’attenzione sull’uso dei farmaci antivirali e sulla diffusione della malattia, che non riguarda più solo aree remote o paesi lontani, ma anche regioni come il Friuli. La vicenda ha riaperto il dibattito sulla presenza dell’animale vettore e sui rischi di infezione legati a contatti con la fauna selvatica.

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Il grande risalto mediatico della vicenda dei casi di contagio da hantavirus registrati a bordo della nave da crociera MV Hondius ha riportato alla ribalta un tema con cui l’umanità dovrà probabilmente confrontarsi sempre più spesso nei prossimi decenni: il complesso rapporto tra uomo, fauna.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus: primo caso in Svizzera dopo la crociera della MV Hondius? Cosa scoprirai Come può un virus trasmesso da roditori colpire passeggeri su una nave? Chi sono i passeggeri a rischio monitorati dalle autorità... Hantavirus, quarantena obbligatoria per due marittimi italiani dopo il caso sulla nave HondiusABBONATI A DAYITALIANEWS Isolamento di 45 giorni per un 24enne campano e un 25enne calabrese Scatta la quarantena obbligatoria per due giovani... Argomenti più discussi: Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio basso; Hantavirus: cos’è, sintomi e contagio. Il caso Hondius - SISMED; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Hantavirus, casi su nave da crociera: cosa sappiamo. ECDC fornisce definizioni chiare di casi: - SOSPETTO: sulla nave o a contatto con passeggeri MV Hondius dal 5 aprile + febbre + almeno 1 sintomo (dolori, brividi, mal di testa, problemi gastro o respiratori) - PROBABILE: sintomi + contatto noto con caso confe x.com Il Direttore dell'OMS Dice Che Superviserà Personalmente L'Evacuazione Dalla Crociera Per Hantavirus reddit Chi è Ruhi Çenet, lo youtuber turco coinvolto nel caso hantavirus: la MV Hondius, i 3 morti, la quarantena e la polemica sul matrimonio a IstanbulRuhi Çenet era abituato a raccontare storie estreme. Viaggi in luoghi remoti, spedizioni difficili, territori dove non tutti arrivano. Stavolta, però, la storia estrema ci è finito dentro lui. E non ... alphabetcity.it