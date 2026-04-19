Disastro ambientale TirrenoAmbiente il processo riaccende i riflettori sulla bomba ecologica di Mazzarrà

Il processo riguardante il disastro ambientale presso la discarica di contrada Zuppà, a Mazzarrà Sant’Andrea, è ora entrato nella fase più importante. La vicenda, che coinvolge il territorio del Messinese, riguarda i danni causati alla zona e si trascina da diversi anni, attirando l’attenzione sulle questioni legate alla gestione dei rifiuti e alla tutela ambientale.