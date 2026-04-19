Disastro ambientale TirrenoAmbiente il processo riaccende i riflettori sulla bomba ecologica di Mazzarrà
Il processo riguardante il disastro ambientale presso la discarica di contrada Zuppà, a Mazzarrà Sant’Andrea, è ora entrato nella fase più importante. La vicenda, che coinvolge il territorio del Messinese, riguarda i danni causati alla zona e si trascina da diversi anni, attirando l’attenzione sulle questioni legate alla gestione dei rifiuti e alla tutela ambientale.
Entra nella fase cruciale il processo per disastro ambientale legato alla discarica di contrada Zuppà, nel territorio di Mazzarrà Sant’Andrea, una vicenda che da anni rappresenta uno dei nodi più delicati sul fronte ambientale nel Messinese. Nell’ultima udienza, celebrata venerdì, sono stati.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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