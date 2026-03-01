vi spiego le implicazioni strategiche della morte di ali khamenei parla il prof teti

Il professore Teti ha commentato le conseguenze strategiche della morte di Ali Khamenei, che si è verificata ieri mattina a seguito di un’operazione congiunta tra Stati Uniti e Israele. La notizia è stata confermata da Trump, che ha reso noto l’uccisione della Guida Suprema dell’Iran. L’evento rappresenta un punto di svolta nel quadro geopolitico regionale.

Trump ieri sera ha confermato la morte della Guida Suprema dell’Iran Khamenei, ucciso durante l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele sferrato ieri mattina. “Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto. Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma per tutti i grandi americani e per quelle persone di molti Paesi in tutto il mondo che sono state uccise o mutilate da Khamenei e dalla sua banda di sanguinari criminali”, ha scritto il presidente degli Usa su Truth. Ma adesso cosa può succedere? “L’Iran è un attore chiave nello scacchiere mediorientale. Un vuoto di leadership potrebbe temporaneamente rallentare la proiezione esterna di Teheran, ma non necessariamente indebolirla strutturalmente”, spiega a Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

