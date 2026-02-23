Un’ondata di proteste blocca l’Italia dal 26 al 28
Le proteste dei lavoratori hanno causato il blocco di molte strade e aeroporti tra il 26 e il 28 febbraio. Le manifestazioni hanno coinvolto autotrasportatori e personale ferroviario, provocando disagi diffusi. Numerosi voli e treni sono stati cancellati o ritardati, creando confusione tra i pendolari. La situazione ha portato a lunghe code e disservizi nelle principali città italiane. Le autorità monitorano attentamente l’evolversi della situazione e cercano soluzioni immediate.
F ine febbraio critico per chi deve mettersi in viaggio. Tra giovedì 26 e sabato 28, una serie di scioperi metterà a dura prova sia chi vola, sia chi si sposta in treno. Il calendario dei disagi è fitto perché nasce da una serie di rinvii: lo sciopero degli aerei, infatti, era previsto inizialmente per metà mese, ma è stato spostato per evitare il caos durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, andando ad aggiungersi in questo modo alle altre proteste già stabilite. Disabilità e viaggi in aereo: i diritti dei passeggeri X Scioperi, giovedì nero nei cieli. Il primo grande ostacolo arriva giovedì 26 febbraio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Appuntamento con Vini Vivi e Birra in Corte a Galatina dal 26 al 28 dicembreDal 26 al 28 dicembre, a Galatina, si svolgerà Vini Vivi, un evento dedicato alla cultura del vino e alla scoperta dei territori italiani.
Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 26 al 28 dicembre: tutti gli eventi
Flotilla bloccata, proteste e blocchi in tante città italiane
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Perché a Teheran c'è chi teme l'accordo tra il regime degli ayatollah e gli Usa; In Iran riprendono le proteste tra studenti mentre il regime si prepara alla guerra con gli Stati Uniti: Non cerchiamo il conflitto, ma risponderemo; Germania: Monaco; 200’000 in piazza contro regime iraniano, polizia; Quo vadis Stati Uniti?.
Un’ondata di proteste diversa dalle altreIl 28 dicembre in diverse città iraniane sono scoppiate proteste contro il regime che nel giro di pochi giorni si sono estese a tutta la Repubblica islamica fino a diventare le più significative dalla ... internazionale.it
dimissioni di yunus dopo le elezioni: transizione e riforme in bangladeshMuhammad Yunus, figura di transizione tornata dall'esilio, lascia l'incarico per facilitare il passaggio di consegne al governo eletto; il paese affronta ora l'attuazione delle riforme approvate dal r ... notizie.it
L'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia con piogge, vento forte e neve anche a bassa quota. Uno scialpinista ha perso la vita sotto una valanga. Paura a Genova per il cedimento di un muraglione. - facebook.com facebook
Nuova forte ondata di maltempo sull'Italia. Previste piogge, neve, venti forti e un sensibile calo delle temperature. Un miglioramento delle condizioni meteorologiche dovrebbe registrarsi per il fine settimana. x.com