Un’ondata di proteste blocca l’Italia dal 26 al 28

Le proteste dei lavoratori hanno causato il blocco di molte strade e aeroporti tra il 26 e il 28 febbraio. Le manifestazioni hanno coinvolto autotrasportatori e personale ferroviario, provocando disagi diffusi. Numerosi voli e treni sono stati cancellati o ritardati, creando confusione tra i pendolari. La situazione ha portato a lunghe code e disservizi nelle principali città italiane. Le autorità monitorano attentamente l’evolversi della situazione e cercano soluzioni immediate.