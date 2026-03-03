Premio record per i collaboratori di LOVATO Electric

I collaboratori di LOVATO Electric, azienda di Gorle specializzata in componenti elettrici per automazione e energy management, hanno ricevuto un premio record. Il 2025 si è concluso con un fatturato superiore alle previsioni, rafforzando il percorso di crescita portato avanti negli ultimi anni. La realtà ha confermato una forte espansione nel settore, evidenziata dai risultati economici ottenuti.

LOVATO Electric riconosce il contributo fondamentale dei propri collaboratori con un incentivo economico che segna il record assoluto nella storia dell'Azienda Bergamasca Per la realtà di Gorle, specializzata nella produzione di componenti elettrici per l'automazione industriale e l'energy management, il 2025 si è chiuso con un fatturato particolarmente elevato, superando le aspettative e consolidando il percorso di crescita degli ultimi anni. Proprio grazie a questi risultati eccezionali, il premio di produzione raggiunge quest'anno il livello più alto mai distribuito. In virtù dell'accordo integrativo aziendale siglato con le rappresentanze sindacali, LOVATO Electric eroga da oltre 30 anni un premio di produzione a tutti i collaboratori.