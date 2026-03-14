Trianon Viviani i prossimi appuntamenti con Ottavia Piccolo e Stefano Sarcinelli

Al Trianon Viviani sono in programma tre nuovi eventi teatrali. Ottavia Piccolo interpreterà uno spettacolo scritto da Stefano Massini, in cui narra il delitto di Matteotti e l’ascesa del fascismo. La compagnia coinvolta è composta da attori professionisti e rappresentazioni che si terranno nelle prossime settimane. I dettagli sugli orari e le date sono stati comunicati dalla direzione del teatro.

Tre nuovi appuntamenti al Trianon Viviani. Ottavia Piccolo racconta il delitto di Matteotti e l’ascesa del fascismo, con il testo teatrale di Stefano Massini. La programmazione della settimana del Trianon Viviani offre tre appuntamenti. Venerdì 20 marzo, alle 21, Ottavia Piccolo porta in scena Matteotti. Anatomia di un fascismo di Stefano Massini, con la regia di Sandra Mangini e la musica dal vivo dei Solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo. Quindi, sabato 21 marzo, sempre alle 21, Stefano Sarcinelli presenta il suo progetto teatrale Felice, io?, un omaggio a Felice Andreasi, comico, poeta e soprattutto pittore. Lo spettacolo si presenta così come una galleria piena di quadri, che si alternano sul palco, tra monologhi, poesie, canzoni, brevi dialoghi e immagini. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Trianon Viviani, i prossimi appuntamenti con Ottavia Piccolo e Stefano Sarcinelli Articoli correlati Trianon Viviani: quattro appuntamenti tra opera, jazz e comicitàAl Trianon Viviani, il singolare “Barbiere di Siviglia” in napoletano, in prima esecuzione moderna, e la stand up comedy dedicata al mondo della... Al Trianon Viviani quattro appuntamenti tra opera, jazz e comicitàQuesta nuova settimana del Trianon Viviani è dedicata particolarmente al mondo della lirica. Aggiornamenti e notizie su Trianon Viviani Temi più discussi: Il Teatro Trianon Viviani e le sue stanze segrete; Trianon Viviani, i prossimi appuntamenti; Marisa Laurito non trattiene le lacrime mentre saluta il teatro Trianon Viviani; Teatro Trianon Viviani, Marisa Laurito saluta la direzione. Trianon Viviani, i prossimi appuntamentiLa programmazione della settimana del Trianon Viviani offre tre appuntamenti. politicamentecorretto.com Laurito lascia il Trianon dopo sei anni di rilancioMarisa Laurito lascia la direzione del Trianon Viviani dopo sei anni di spettacoli e progetti dedicati alla canzone napoletana. stylo24.it #Napoli- MARISA LAURITO - Pagina Ufficiale f b ha salutato con gli occhi lucidi la direzione del Trianon Viviani - teatro della Canzone napoletana Il suo mandato di sei anni è scaduto e lei ha voluto organizzare una giornata per salutare chi l'ha sostenuta in q - facebook.com facebook