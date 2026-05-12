Un'azienda ha sviluppato un sistema che permette di convertire le Vespa da motore termico a motore elettrico in modo rapido e semplice. Il processo prevede la sostituzione del motore e di alcune componenti, senza richiedere interventi complessi sulla struttura del veicolo. Questa soluzione mira a promuovere la mobilità sostenibile e a favorire il riutilizzo dei mezzi esistenti, riducendo l'impatto ambientale legato alla produzione di nuovi veicoli.

Convertire invece di sostituire: la Vespa, icona dello stile e dell'ingegno italiano, simbolo di "dolcevita" a due ruote e boom economico, diventa elettrica grazie a Newtron. L'azienda fondata da Nicola Venuto, prima in Europa ad essere certificata dal ministero dei Trasporti come costruttore di sistemi di riqualificazione elettrica, lancia un nuovo sistema retrofit in grado di trasformare modelli esistenti in veicoli elettrici, senza intervenire sull’identità estetica e simbolica del mezzo. "In un contesto urbano sempre più orientato alla riduzione delle emissioni e al contenimento dei costi- spiega Nicola Venuto - la Vespa elettrica diventa una alternativa concreta all’acquisto di un veicolo nuovo, offrendo una risposta immediata e scalabile alla transizione energetica".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Vespa termica a elettrica in poche mosse

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Vespa Elettrica la mia risposta

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