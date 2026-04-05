Poche mosse e una scossa un corso per salvare vite | una serata di formazione su rianimazione e defibrillatori

È stato organizzato un corso di formazione dedicato alla rianimazione e all’uso dei defibrillatori, con l’obiettivo di aumentare la conoscenza tra i cittadini sulle tecniche di primo soccorso. Il progetto, intitolato “Facile Dae – Poche Mosse e una Scossa”, ha già riscosso successo nel distretto del Rubicone e ora si svolge anche a Forlì. La serata ha coinvolto partecipanti interessati a imparare le procedure di emergenza.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Centro per i diritti del malato “Natale Bolognesi” in collaborazione con VolontàRomagna e approvata dall’Ausl Romagna, prevede un nuovo appuntamento formativo aperto alla cittadinanza. Il corso si terrà mercoledì 8 aprile, dalle 20.30 alle 23, nella sala polifunzionale del Villaggio Mafalda, in via Dragoni 75L. Durante le due ore e mezza di attività, un docente professionista guiderà i partecipanti in un percorso teorico e pratico sulla rianimazione cardiopolmonare (Rcp). Ampio spazio sarà dedicato alle esercitazioni: i presenti potranno infatti cimentarsi direttamente nelle manovre di compressione toracica su manichini e nell’utilizzo di defibrillatori didattici, simulando situazioni reali di emergenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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