Blitz dell' Arma nell' Alta | chiuso un bar e maxi sanzione a centro estetico

I carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno condotto ieri sera, 26 febbraio, un controllo straordinario nell’Alta, chiudendo un bar e multando un centro estetico con una maxi sanzione. L’operazione rientra in un servizio disposto dal comando provinciale per rafforzare la presenza sul territorio e verificare il rispetto delle normative da parte di esercizi commerciali e residenti.

Ieri 26 febbraio i carabinieri della Compagnia di Cittadella con il prezioso supporto del Nas e del Nil di Padova hanno identificato 85 persone, controllato 65 veicoli e ispezionato 6 esercizi pubblici Nel corso della serata di ieri, 26 febbraio, i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal comando provinciale con l’obiettivo di garantire a residenti e commercianti la necessaria sicurezza. Il servizio si è concentrato nei comuni di Camposampiero, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle e Loreggia, con l’intensificazione delle attività perlustrative nella fascia oraria pomeridiana e serale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

