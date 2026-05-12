Da Terrasini a Palermo in sella alla moto obiettivo | ripristinare il parco giochi di Villa Niscemi

Da Terrasini a Palermo, i motociclisti dei Carabinieri CCMoytorday si preparano a partecipare al XIX raduno, in programma dal 15 al 17 maggio. Durante l’evento, saranno raccolti fondi destinati al ripristino del parco giochi di Villa Niscemi, un intervento che mira a restaurare l’area dedicata ai più piccoli. La manifestazione coinvolge appassionati di moto provenienti da diverse località, con l’obiettivo di sostenere questa iniziativa.

Ripristinare il parco giochi di Villa Niscemi. Questo uno degli obiettivi che l’associazione motociclisti dei carabinieri CCMoytorday centreranno grazie alla raccolta fondi organizzata durante il XIX raduno che si svolgerà a Palermo dal 15 al 17 maggio. In sella per la legalità, il titolo della.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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