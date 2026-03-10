Palermo festeggia il primato nazionale accogliendo professionisti da ogni continente A Villa Niscemi una settimana di eventi per scoprire come il nomadismo digitale sta cambiando il volto e l' economia della città

A Palermo, professionisti provenienti da ogni continente si sono radunati per celebrare il primato nazionale, partecipando a una settimana di eventi a Villa Niscemi. Durante questa rassegna, vengono presentati esempi di come il nomadismo digitale stia influenzando il volto e l’economia della città. La manifestazione si svolge sotto un cielo che promette clima primaverile, rendendo Palermo il centro di una iniziativa internazionale dedicata a questo fenomeno.

P alermo si è svegliata sotto un sole che sa già di primavera e pronta a trasformarsi per un'intera settimana nel cuore pulsante del nomadismo digitale mondia le. Fino a domenica prossima, infatti, il capoluogo siciliano diventato la meta numero uno in Italia per i professionisti che hanno scelto di slegare la propria carriera da una scrivania fissa, ospiterà la prima edizione dell'Italia Nomad Fest, non solo un ciclo di conferenze, ma un vero e proprio quartier generale di una comunità internazionale che ha scelto la Sicilia come base ideale per coniugare carriera e qualità della vita, preferendola spesso alle grandi metropoli del Nord.