Da Riva di Solto a Marone, alcune strade del lago d’Iseo sono state chiuse per le riprese di un film prodotto da Netflix. La produzione vede come protagonisti Matthew McConaughey e Zoe Saldaña, e il set principale si svolge tra le località affacciate sul bacino lacustre. La lavorazione interessa specifiche vie della zona, che sono state temporaneamente interdette al traffico durante le giornate di ripresa.

Marone (Brescia) – Il lago d’Iseo farà da set per la nuova produzione cinematografica di Netflix: un film hollywoodiano intitolato Positano, protagonisti il premio Oscar Matthew McConaughey e Zoe Saldaña. La pellicola, diretta da Daniel Roher, si concentra su una coppia coinvolta in un mistero in Italia. La trama, che sarà romantica e d’avventura, non sarà svelata fino alla presentazione, ma è certo che sono già state effettuate riprese sulla Costiera Amalfitana e a Praia a Mare, dove è stata vista la bellissima Saldaña, che si è fatta fotografare con i fans. Lago di Iseo Al via le riprese A breve il carrozzone cinematografico si trasferirà...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Riva di Solto a Marone: via alle riprese del film con McConaughey e Saldaña. Ecco le strade chiuse

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