Federica Brignone | Ho chiesto molto al mio corpo mi concedo una pausa

Federica Brignone, sciatrice azzurra, ha annunciato di aver chiesto una pausa al suo corpo dopo aver affrontato un infortunio e aver vinto due ori alle Olimpiadi di Milano. Dopo mesi di allenamenti intensi, ha deciso di prendersi del tempo per recuperare e ricaricare le energie. La campionessa ha condiviso questa scelta con i suoi fan sui social, sottolineando l'importanza di ascoltare il proprio corpo.

«Approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione, che è stata logicamente forzata nel corso di tutto questo tempo per arrivare al miracolo che siamo stati capaci di compiere. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel sogno olimpico e mi hanno permesso di rimettermi in piedi e partecipare a questa stagione». Lei stessa parla di miracolo perché tornare e vincere due medaglie d'oro olimpiche sembrava missione impossibile. Ora però c'è da salvaguardare il lavoro fatto e continuare la riabilitazione. La bicampionessa olimpica di supergigante e gigante a... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

