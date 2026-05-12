Una rassegna estiva si svolge sulla Terrazza Modius del Radisson Collection Hotel, nel cuore di Roma. L’evento combina la proiezione di film romantici, tra cui classici e recenti, con aperitivi panoramici e pizza d'autore. La programmazione include titoli come Notting Hill, Pretty Woman, e film di registi come Ozpetek e Ridley Scott. L’iniziativa offre un’esperienza immersiva tra cinema, gastronomia e viste sulla città.

S otto il cielo di Roma, tra cocktail, pizza gourmet e grandi storie d’amore proiettate sul grande schermo. È l’atmosfera di Modius Cinema Paradiso – Love Is a Plot Twist, la nuova rassegna estiva firmata dal Radisson Collection Hotel, Roma Antica che, dall’11 maggio, trasforma la panoramica Terrazza Modius in un cinema en plein air dedicato alle emozioni più iconiche del cinema romantico. “Lìberati”: a Roma una mostra dà luce alle imperfezioni del corpo X Leggi anche › Roma raccontata dalle romane Un appuntamento pensato per chi ama il cinema come esperienza da vivere: seduti sotto le stelle, con vista sui tetti della Capitale, mentre scorrono sullo schermo film che hanno raccontato l’amore in tutte le sue contraddizioni, ironie e nostalgie.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Notting Hill a Pretty Woman, passando per Ozpetek e Ridley Scott: sulla Terrazza Modius del Radisson Collection Hotel, Roma Antica arriva la rassegna estiva che unisce cinema romantico, aperitivi panoramici e pizza d'autore nel cuore di Roma

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