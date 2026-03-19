« «Due lavandini in bagno e tanti baci », le prime due cose fondamentali secondo Julia Roberts per un matrimonio felice. Dopo gli anni Novanta, periodo di Pretty Woman e Notting Hill, in cui l’attrice ha avuto diverse relazioni molto esposte mediaticamente, Julia ha cercato la stabilità lontana dai riflettori più invadenti. Non voleva più essere la fidanzata d’America dei quotidiani. E ci è riuscita. Nel 2002 ha incontrato il direttore della fotografia Daniel Moder. Da allora sono più di vent’anni che vivono una relazione sana, piena d’amore e soprattutto lontana dal gossip. Julia Roberts compie 54 anni il sorriso più bello di Hollywood. guarda le foto La ricetta quotidiana dell’amore per Julia Roberts. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice di "Pretty Woman" e "Notting Hill" svela la sua ricetta dell'amore: «Due lavandini in bagno e tanti baci»

Articoli correlati

Gillian Anderson, in vendita la sua casa a Notting Hill. Qui tutte le fotoAll’inizio degli anni Duemila, l’attrice di X-Files scelse proprio questo indirizzo come suo rifugio londinese: discreta all’esterno, sorprendente...

Pretty Woman” ritorna nei cinema con il classico amore romantico per i ValentiniUn film che ha plasmato l’epoca, definito un classico erotico, e che ormai fa parte dell’esperienza cinematografica di una generazione: *Pretty...

Una raccolta di contenuti su Pretty Woman

Temi più discussi: È stata Julia Roberts in Pretty Woman a rendere famosa una borsa che non doveva esserlo?; Oscar 2026, viaggio tra i luoghi cinematografici di Los Angeles; 101 film romantici che scalderanno i vostri cuori e le vostre serate; Fabrizio Bentivoglio: Il dolore per la perdita di mia madre ha segnato la mia vita. Per lungo tempo non sono riuscito a gioire delle cose belle che facevo.

Pretty Woman: una famosa attrice italiana ha conteso a Julia Roberts il ruolo di VivianTra le candidate al ruolo di Vivian in Pretty Woman c'era anche una famosissima attrice italiana, che ha conteso la parte a Julia Roberts fino all'ultimo provino. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 28/05 ... movieplayer.it

Pretty Woman, dal primo incontro con Julia Roberts alla scena più sexy (che fu improvvisata): gli aneddoti di Richard GereUn nostalgico Richard Gere ha ricordato in alcune recenti interviste l'esperienza sul set di Pretty Woman. La commedia cult diretta dal compianto Garry Marshall ha lanciato la carriera di Julia ... comingsoon.it

Pretty Woman butik - facebook.com facebook