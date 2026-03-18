Stasera su Sky Cinema e NOW saranno trasmessi diversi film tra cui La valle dei sorrisi, Notting Hill, Moonfall e Lamborghini. La programmazione comprende titoli di vari generi, offrendo agli spettatori una scelta tra commedie, fantascienza e pellicole dedicate alle auto. L’appuntamento cinematografico prevede anche alcune pellicole recenti e classici, visibili sui canali e sulle piattaforme digitali.

Film stasera su Sky Cinema e NOW: La valle dei sorrisi, Notting Hill, Moonfall e Lamborghini tra i titoli in onda.Scopri la programmazione completa. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) debutta La valle dei sorrisi, originale film diretto da Paolo Strippoli con Michele Riondino protagonista. La storia segue un professore che decide di trasferirsi in un remoto paese di montagna alla ricerca di tranquillità, ma fin da subito resta. su Digital-News.it Film stasera su Sky Cinema e NOW: La valle dei sorrisi, Notting Hill, Moonfall e Lamborghini tra i titoli in onda. Scopri la programmazione completa.. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Film stasera Sky Cinema e NOW, da La valle dei sorrisi a Notting Hill - Mercoledi 18 Marzo 2026

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