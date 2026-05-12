Da Harry Potter ad Alberto Angela | gli audiolibri più ascoltati

In vista del decimo anniversario di Audible in Italia, l'evento sarà celebrato durante il Salone del Libro di Torino. Nei mesi scorsi, sono stati tra i più ascoltati gli audiolibri tratti da Harry Potter e le pubblicazioni di Alberto Angela. La piattaforma ha registrato un aumento di ascolti, con un pubblico che si rivolge a generi diversi, dai romanzi fantasy alle narrazioni storiche. La manifestazione si terrà nel corso della prossima settimana.

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(Adnkronos) – Il decennale di Audible in Italia verrà celebrato ufficialmente durante il Salone del Libro di Torino. L’incontro, previsto per venerdì 15 maggio nella Sala Viola, vedrà la partecipazione di Rachel Ghiazza, responsabile dei contenuti della società, e di Francesco Pannofino. Quest'ultimo, storica voce della saga di Harry Potter, offrirà una performance dal vivo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN FULL AUDIO BOOK 3 Notizie correlate Harry Potter compie 25 anni: tutti gli appuntamenti da non perdere nel 2026Harry Potter torna al centro della scena globale per i suoi 25 anni tra eventi, cinema e nuove esperienze immersive, confermando il suo successo... Da Stefano De Martino a Alberto Angela: tutti gli ospiti a sorpresa nel nuovo album di LiberatoAllo scoccare della mezzanotte del 9 maggio 2026, Liberato ha pubblicato il nuovo lavoro musicale. Argomenti più discussi: Da Harry Potter a Bridgerton, il cineturismo ci porta in Gran Bretagna; Venticinque anni di Harry Potter: perché la magia non ha mai smesso di incantarci; Worldbuilding a scuola: il metodo (che funziona) per appassionare i ragazzi alla lettura; Nuovi LEGO Harry Potter a giugno 2026: prezzo, data di lancio e preordini. HBO rinnova il suo HARRY POTTER per la Stagione 2. Mi verrebbe da dire Ma va?!, dato che lo davo per scontato (fosse solo per tutto il clamore che si porta dietro), ma tant'è... Adatterà, of course, La Camera dei Segreti, e le riprese inizieranno questo autu x.com Ho rimesso insieme il mio piccolo espositore a tema Harry Potter, dovrei togliere le fiaschette? reddit Harry Potter 2 stagione: trama, uscita e streaming de La camera dei segretiLa nuova serie TV di Harry Potter non ha ancora debuttato, ma HBO guarda già avanti. La piattaforma ha infatti confermato ufficialmente la stagione 2 della serie reboot, che continuerà ad adattare ... daninseries.it