Harry Potter compie 25 anni | tutti gli appuntamenti da non perdere nel 2026

In occasione del 25° anniversario della nascita della saga di Harry Potter, sono stati annunciati una serie di eventi e iniziative previste nel 2026. Questi includono proiezioni cinematografiche, esposizioni e nuove esperienze interattive dedicate ai fan di tutto il mondo. La ricorrenza ha portato l’attenzione sulla popolarità duratura della serie e sul continuo coinvolgimento di pubblico e media.

Harry Potter torna al centro della scena globale per i suoi 25 anni tra eventi, cinema e nuove esperienze immersive, confermando il suo successo senza tempo e il legame con milioni di fan in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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