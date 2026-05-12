L'Atalanta ha vissuto cambi di allenatore negli ultimi anni, passando da Gasp a Palladino. La proprietà della società ha mantenuto una posizione ferma, dimostrando di preferire una gestione stabile e decisa. In passato, anche con l’attuale gestione, sono stati evidenziati atteggiamenti di fermezza da parte dei proprietari, che hanno deciso di mantenere la linea senza cedere alle pressioni di varia natura.

Senza andare troppo lontano nel passato o scomodare paragoni in altri Continenti, non sveliamo certo un segreto se raccontiamo che tra l’Atalanta e la città di Bergamo ci sia un legame particolare, speciale, che va oltre ogni personalismo o protagonismo. Viene prima la società, poi il tecnico. Dall’altro lato chi gioca per la Dea è protetto da una corazza che va oltre ogni errore, il vivaio e i suoi frutti sono sacri: questo amore fortissimo ha avuto il potere di trasformare anche spareggi persi e retrocessioni in uscite dal campo tra gli applausi. È stato sempre così. Dal 2010, con il ritorno della famiglia Percassi al timone, il club è...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Gasp a Palladino, la grande lezione dell'Atalanta: la proprietà conta più dell'allenatore

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