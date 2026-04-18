Dopo la partita finita 1-1 tra Roma e Atalanta, il tecnico giallorosso ha commentato la gara, affermando che la squadra avversaria ha cercato la vittoria più della propria. Ha inoltre parlato di Ranieri, senza approfondire, e ha commentato la tenuta difensiva, spiegando che fino a metà dicembre sono stati schierati quasi sempre gli stessi giocatori. Non sono state fornite ulteriori analisi o dettagli sulla partita.

Un pareggio che sa di Europa, ma non di Champions League. La Roma dà una seria risposta sul campo dopo una settimana di discussioni e tensioni, ma l’1-1 con l’Atalanta rischia di far scappare la Juve anche se tengono a distanza i bergamaschi e permettono di riprendere il Como al quinto posto. A fine partita Gian Piero Gasperini, reduce dallo sfogo con pianto di venerdì, evita ulteriori polemiche sullo scontro con Ranieri (in tribuna ma mai inquadrato) e chiarisce: “Sono stato tirato dentro da questa cosa da una settimana, non si parla d’altro. Non voglio rispondere sul fatto o io o Ranieri. Non mi sembra una cosa molto bella per i tanti tifosi che anche oggi erano allo stadio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasp: "La Roma ha cercato la vittoria più dell'Atalanta. Ranieri? Tirato dentro, non ne parlo"

GASPERINI COMMENTA IL GOL DI SCALVINI DELL’ATALANTA, CHE È VALSO LA VITTORIA PER 1-0 CONTRO LA ROMA

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