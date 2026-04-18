Dopo la partita tra Roma e Atalanta giocata all’Olimpico, l’allenatore dei bergamaschi ha dichiarato che l’incontro più importante della stagione sarà quello di Coppa Italia contro la Lazio. Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando l’importanza di questa prossima sfida, senza fare riferimenti a valutazioni personali o altri eventi. La gara di coppa si presenta come un appuntamento cruciale per la squadra.

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© Calcionews24.com - Atalanta, Palladino non ha dubbi: «La partita più importante dell’anno sarà contro la Lazio in Coppa Italia»

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