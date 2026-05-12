Da Cristiana Capotondi a Corinne Cléry | tutte le stelle del Marefestival Salina 2026
Al Marefestival Salina 2026 saranno presenti diverse figure di spicco del cinema italiano e internazionale. Tra gli ospiti annunciati ci sono attrici come Cristiana Capotondi, Chiara Francini e Corinne Cléry, insieme al regista Marco Risi e al comico Vincenzo De Lucia. Già confermato come ospite d’onore il maestro Giancarlo Giannini, mentre l’attrice Maria Grazia Cucinotta parteciperà come guest. La manifestazione si svolgerà sull’isola di Salina, nel mese di luglio.
Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Corinne Clery, Marco Risi e Vincenzo De Lucia saranno alcuni dei protagonisti del Marefestival Salina Premio Troisi insieme con il maestro Giancarlo Giannini, già annunciato come ospite d’onore nelle scorse settimane, e Maria Grazia Cucinotta, attrice.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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