Da Cristiana Capotondi a Corinne Cléry | tutte le stelle del Marefestival Salina 2026

Al Marefestival Salina 2026 saranno presenti diverse figure di spicco del cinema italiano e internazionale. Tra gli ospiti annunciati ci sono attrici come Cristiana Capotondi, Chiara Francini e Corinne Cléry, insieme al regista Marco Risi e al comico Vincenzo De Lucia. Già confermato come ospite d’onore il maestro Giancarlo Giannini, mentre l’attrice Maria Grazia Cucinotta parteciperà come guest. La manifestazione si svolgerà sull’isola di Salina, nel mese di luglio.

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