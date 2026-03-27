Conte Cacciari Gratteri e Crepet ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 28 marzo Con Travaglio e Scanzi

Sabato 28 marzo alle 21:30, il talk di approfondimento “Accordi & Disaccordi” andrà in onda sul Nove, condotto da Luca Sommi. Tra gli ospiti della puntata ci saranno figure note nel panorama culturale e giornalistico, tra cui un ex presidente del Consiglio, un filosofo, un magistrato e un medico. La trasmissione prevede anche la partecipazione di due protagonisti del giornalismo.

Nuova puntata sul Nove del talk di approfondimento “Accordi & Disaccordi”, condotto da Luca Sommi in prima serata sabato 28 marzo alle 21:30. Ospiti in studio il filosofo Massimo Cacciari, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, l’ex psichiatra e scrittore Paolo Crepet. Al centro della discussione il terremoto politico generato dalla vittoria del no al referendum costituzionale sui magistrati, dopo il quale Giorgia Meloni ha chiesto e ottenuto nel giro di due giorni le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, della capo di cabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio e della ministra del Turismo Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte, Cacciari, Gratteri e Crepet ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 28 marzo. Con Travaglio e Scanzi Articoli correlati Jebreal, Giordano, Gratteri e Bocchino ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 14 marzo. Con Travaglio e ScanziNuova puntata sul Nove del talk di approfondimento “Accordi & Disaccordi”, condotto da Luca Sommi: in prima serata sabato 14 marzo alle 21:30. Conte, Mieli, Montanari e Orsini ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 7 marzo. Con Travaglio e ScanziTorna sul Nove il talk di approfondimento “Accordi & Disaccordi”, condotto da Luca Sommi: in prima serata sabato 7 marzo alle 21:30.