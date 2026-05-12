da cosa nasce il disequilibrio europeo tra usa e cina scrive zeneli

L'espansione delle ambizioni globali della Cina, in un periodo di crescente competizione tra grandi potenze, ha portato a nuove sfide per gli interessi strategici ed economici degli Stati Uniti e dell'Unione europea. Questo scenario influisce sui rapporti tra le principali potenze mondiali, creando un equilibrio instabile che coinvolge anche le relazioni commerciali e di sicurezza. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni internazionali che si sviluppano negli ultimi anni.

Le ambizioni globali della Cina, nel contesto di una rinnovata competizione tra grandi potenze, pongono sfide crescenti agli interessi strategici ed economici di Stati Uniti e Unione europea. Il coordinamento transatlantico, tuttavia, resta complesso, complicato dai diversi ritmi e modelli di adattamento perseguiti da Usa e dall’Ue in risposta all’emergere della Cina come rivale sistemico. Washington ha individuato nella Cina il principale rivale strategico, passando già dal 2017 dall’ engagement al bilanciamento. Bruxelles, invece, si è ricalibrata più lentamente, con una risposta spesso disomogenea e segnata da esitazioni e incoerenze interne.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Da cosa nasce il (dis)equilibrio europeo tra Usa e Cina. Scrive Zeneli

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