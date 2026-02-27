Raid aerei e infowar Tra Pakistan e Afghanistan si è rotto il disequilibrio

Venerdì, Pakistan e Afghanistan hanno intensificato le tensioni con attacchi aerei e azioni di infowar, segnando la crisi più grave tra i due paesi negli ultimi mesi. Islamabad ha reagito a un presunto assalto transfrontaliero proveniente dall’Afghanistan, mentre entrambi i Paesi hanno lanciato operazioni militari nel tentativo di rispondere alle provocazioni. La situazione tra i due vicini è diventata più instabile e pericolosa.

Il ministro della Difesa pakistano, Khawaja Mohammad Asif, ha dichiarato che il Paese ha esaurito la propria "pazienza" e ora si considera in una "guerra aperta" con l'Afghanistan. In un messaggio su X, ha accusato le autorità talebane di aver trasformato l'Afghanistan in un hub per militanti internazionali e di "esportare terrorismo", sostenendo inoltre una crescente influenza indiana. Una rivendicazione che Nuova Delhi respinge da tempo, che anzi accusa Islamabad di contro-narrazione: l'India infatti denuncia da anni le attività che i servizi segreti pakistani portano avanti con i gruppi radicali islamici nella destabilizzazione del Subcontinente – anche in funzione anti-induista.