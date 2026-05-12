Da Benevento alla Valle d’Aosta | le donne di Confindustria costruiscono ponti di impresa visione e sviluppo

Da Benevento alla Valle d’Aosta, le rappresentanti della RETE #IDONNA di Confindustria hanno visitato diverse imprese nell’ambito del progetto pilota “D-Factor: Il Fattore Donna nel mondo delle imprese”. La delegazione, guidata da una responsabile, ha incontrato imprenditrici locali e partecipato a incontri di lavoro per approfondire tematiche legate allo sviluppo imprenditoriale femminile. La visita si inserisce in un percorso di confronto tra realtà diverse sul territorio nazionale.

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Una delegazione di aziende della RETE #IDONNA di Confindustria Benevento, guidata da Clementina Donisi, si è recata in Valle D’Aosta nell’ambito del progetto pilota “D-Factor: Il Fattore Donna nel mondo delle imprese. Valorizzazione e condivisione delle best-practice”, promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta”, dando vita così ad un progetto sperimentale di collaborazione tra i due territori. Non esistono distanze quando a guidare il cambiamento sono competenza, visione e capacità di creare rete. È questo il messaggio forte emerso dall’incontro tra la Rete #IDonna di Confindustria Benevento e la Rete D-Factor di...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Da Benevento alla Valle d’Aosta: le donne di Confindustria costruiscono ponti di impresa, visione e sviluppo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Valle d’Aosta: il 23,5% delle imprese è guidato da donne? Domande chiave Quali settori tecnologici registrano meno del 10% di leadership femminile? Come influisce la leadership femminile sulla... Valle d'Aosta, le operazioni di recupero del corpo dello scialpinista travolto da una valanga in Val d'AyasHome > Cronaca > Valle d'Aosta, le operazioni di recupero del corpo dello scialpinista travolto da una valanga in Val d'Ayas Il Soccorso Alpino... Argomenti più discussi: Officina delle Aree Interne, da Benevento parte il confronto sul futuro dei trasporti nel Sannio (foto); Aree interne, la sfida dei trasporti parte da Benevento; La Redel si gioca tutto al PalaCalafiore: contro Benevento una sfida da dentro o fuori per continuare il sogno playoff · ilreggino.it; Incidente ferroviario e intervento Protezione Civile Benevento, il presidente della Comunità di Sant'Egidio ringrazia Mastella. Test INVALSI, a scuola il livello è più basso del pre-Covid. I dati per regioni in materie digitali e quelli per provicinia degli studenti che raggiungono risultati adeguati rispetto al Pre-Covid reddit #Galadellemargherite - Results on X | Live Posts & Updates x.com Da Benevento alla Valle d’Aosta: le donne di Confindustria costruiscono ponti di impresa, visione e sviluppoUna delegazione di aziende della RETE #IDONNA di Confindustria Benevento, guidata da Clementina Donisi, si è recata in Valle D’Aosta nell’ambito del progetto pilota D-Factor: Il Fattore Donna nel mon ... ntr24.tv