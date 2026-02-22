Valle d' Aosta le operazioni di recupero del corpo dello scialpinista travolto da una valanga in Val d' Ayas

Il Soccorso Alpino della Valle d'Aosta ha ritrovato il corpo di uno scialpinista travolto da una valanga sulla Becca di Nana, a 3000 metri di quota in Val d’Ayas. La ricerca è durata diverse ore e ha coinvolto più squadre specializzate, che hanno utilizzato anche cani da valanga. La causa dell'incidente sembra essere stata il rapido crollo della neve, che ha colpito lo sciatore mentre scendeva in zona. La vicenda si è conclusa con il recupero del corpo.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato il corpo dello sciatore rimasto vittima di una valanga sulle pendici della Becca di Nana a 3000 metri di quota in Val d'Ayas. Il corpo è stato individuato dai soccorritori con l'ausilio di un cane. Nelle ultime settimane diverse persone hanno perso la vita sulle montagne italiane.