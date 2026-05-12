In Valle d’Aosta, il 23,5% delle imprese è gestito da donne. Nei settori tecnologici, meno del 10% delle posizioni di leadership è occupato da donne. La presenza femminile nelle aziende locali varia a seconda del comparto, con alcune aree meno rappresentate di altre. I dati disponibili riguardano la proporzione di imprese guidate da donne e le differenze settoriali nella leadership femminile.

? Domande chiave Quali settori tecnologici registrano meno del 10% di leadership femminile?. Come influisce la leadership femminile sulla competitività delle piccole industrie locali?. Perché il divario tra sanità e ICT è così marcato in Valle d'Aosta?. Cosa prevede il progetto D-Factor per favorire la crescita professionale femminile?.? In Breve Settori trasporti e sanità registrano presenze femminili superiori al 36%.. Presenza femminile sotto il 10% nei comparti energia e ICT.. Partecipano Maria Giorgia De Fabritiis, Lucia Ravagli Ceroni e Monica Pirovano.. Progetto D-Factor coinvolge 327 realtà produttive della Valle d'Aosta.. Il 23,5%...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: il 23,5% delle imprese è guidato da donne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities

Notizie correlate

Leggi anche: In Piemonte il 21% delle imprese artigiane è guidato da donne: i numeri di Confartigianato

Valle d’Aosta, affidata la gestione del sistema depurativo regionale al RTI guidato da ISECO (Acea)Aggiudicata la gara per la gestione operativa e la manutenzione dell’intero sistema di depurazione e collettamento fognario della Valle d’Aosta,...

Argomenti più discussi: Rally Valle d'Aosta: nuovo botta e risposta tra Chentre e Carmellino, il valdostano si riprende la vetta; La chiusura delle strade per il 47° Rally Valle d’Aosta; Il presidente della Valle d'Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver superato i limiti di mandato; Tribunale Aosta, decaduto presidente della Regione: 'È ineleggibile'.

In quasi un’azienda associata su quattro a Confindustria Valle d’Aosta le donne ricoprono ruoli apicali. È il dato emerso durante la presentazione del progetto pilota ‘D-Facto... x.com

Mi stava venendo in mente una follia: Cortina d'Ampezzo ad agosto reddit

Il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver superato i limiti di mandatoSabato il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver violato la norma della legge regionale che impone un limite di due mandati consecutivi per tutti i componen ... ilpost.it