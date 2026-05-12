Cycling Tours in bici per Roma tra sport e salute

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Roma “Foro Italico” ha avviato un progetto chiamato “Cycling Tours”, che consiste in tre uscite in bicicletta dedicate alla cittadinanza. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con diverse istituzioni locali, tra cui una fondazione universitaria, un liceo scientifico-musicale statale e un circolo sportivo. Le passeggiate si svolgono nel centro cittadino e sono rivolte a chi desidera praticare sport e migliorare la salute.

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L’Università di Roma “Foro Italico”, insieme alla Fondazione Universitaria Foro Italico, al Liceo Scientifico-Musicale Statale “Farnesina” e al Circolo Sportivo Foro Italico, promuove l’iniziativa “Cycling Tours”, un ciclo di tre passeggiate in bicicletta aperte alla cittadinanza. Gli.🔗 Leggi su Romatoday.it

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