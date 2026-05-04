Misano il circuito diventa pista per bici | sfida tra sport e solidarietà

A Misano il circuito di motociclismo si trasforma in una pista ciclabile per un evento che unisce sport e solidarietà. I partecipanti affrontano le curve in bicicletta, vivendo un’esperienza che mescola adrenalina e impegno sociale. Parte delle quote di iscrizione sarà devoluta a supporto di iniziative benefiche legate alla comunità locale, creando un collegamento tra passione sportiva e aiuto concreto. La giornata coinvolge diversi appassionati e volontari, tutti impegnati in questa sfida speciale.

? Cosa scoprirai Come si affrontano le curve del circuito con la bicicletta?. Quale causa sociale beneficerà delle quote di iscrizione?. Chi saranno gli atleti famosi a presidiare il percorso?. Perché il design della maglia richiama l'arte giapponese Kintsugi?.? In Breve Percorso di 62 km con 900 metri di dislivello tra borghi della Riviera Romagnola.. Iscrizioni online aperte fino al 17 giugno o presso l'autodromo il 19 giugno.. Ricavi delle quote d'iscrizione destinati interamente a Dynamo Camp ETS.. Presenza di Davide Cassani, Filippo Baroncini, Francesca Lollobrigida ed Elisa Longo Borghini.. Il 20 giugno 2026 il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà la sesta edizione dello Suzuki Bike Day, trasformando l’asfalto del circuito in un percorso per ciclisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Misano, il circuito diventa pista per bici: sfida tra sport e solidarietà Notizie correlate Suzuki Bike Day #6, a Misano sport e sostenibilità tra circuito e colline(Adnkronos) – Sarà il Misano World Circuit Marco Simoncelli a ospitare il prossimo 20 giugno la sesta edizione del Suzuki Bike Day, evento non... Il weekend del circuito . A Pasqua e Pasquetta si passeggia in pista . Oggi spazio alle biciUn intero fine settimana lungo per riscoprire uno dei luoghi simbolo della città. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Suzuki presenta presso Misano World Circuit Marco Simoncelli la sesta edizione del Suzuki Bike Day, in programma il prossimo 20 giugno; Suzuki Bike Day 2026: Misano al centro della sesta edizione; Misano, per il Suzuki Byke Day svelata la maglia dell’edizione del 20 giugno; EICMA Riding Fest 2026: programma, prove e novità a Misano. Suzuki Bike Day, la sesta edizione corre a Misano tra sport, motori e sostenibilitàPrevisto un evento non competitivo aperto a tutti, con un percorso di 62 chilometri nell’entroterra romagnolo, una maglia ispirata al Kintsugi e una forte componente solidale a favore di Dynamo Camp E ... ilgiornale.it Pedalare in circuito come i campioni: il Suzuki Bike Day approda a MisanoSarà il fascino della Riviera Romagnola, unito all’energia del motorsport e alla passione per lo sport all’aria aperta, a caratterizzare il Suzuki Bike Day #06. L’evento è stato presentato nel corso d ... altarimini.it Una domenica a pedali: Misano in Bici fa il pieno di partecipazione Leggi qui: https://altarimini.it/una-domenica-a-pedali-misano-in-bici-fa-il-pieno-di-partecipazione.php - facebook.com facebook